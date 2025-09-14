بونجاج يقود “الشمال” للفوز على “العربي” (فيديو)

يواصل الدولي الجزائري بغداد بونجاح تألقه في الدوري القطري، حيث ساهم في فوز فريقه الشمال على ضيفه العربي، في الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.

وقاد بونجاح ناديه الشمال للحفاظ على صدارة ترتيب الدوري القطري، بالعلامة الكاملة، بعد أربع مباريات.

وساهم الدولي الجزائري في الهدف الأول، بعد أن مرّر الكرة لزميله محمد مناعي في د32.

وسجل بغداد بونجاح الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء في 64، كما ضيّع فرصة ثمينة في د76 عندما كانت النتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

وتمكن الشمال من إضافة هدف ثالث في د 67 عن طريق مسجل الهدف الأول مناعي.

ونجح جوردان في تفليص النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز الشمال بثلاثة أهداف لهدفين.

ورفع الشمال رصيده إلى 12 نقطة من أربع مباريات، بينما تجمد رصيد العربي عند 4 نقاط فقط في المركز الثامن.