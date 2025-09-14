-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بونجاج يقود “الشمال” للفوز على “العربي” (فيديو)

عمر سلامي
  • 372
  • 0
بونجاج يقود “الشمال” للفوز على “العربي” (فيديو)
ح.م
بغداد بونجاح

يواصل الدولي الجزائري بغداد بونجاح تألقه في الدوري القطري، حيث ساهم في فوز فريقه الشمال على ضيفه العربي، في الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.
وقاد بونجاح ناديه الشمال للحفاظ على صدارة ترتيب الدوري القطري، بالعلامة الكاملة، بعد أربع مباريات.

وساهم الدولي الجزائري في الهدف الأول، بعد أن مرّر الكرة لزميله محمد مناعي في د32.

وسجل بغداد بونجاح الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء في 64، كما ضيّع فرصة ثمينة في د76 عندما كانت النتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

وتمكن الشمال من إضافة هدف ثالث في د 67 عن طريق مسجل الهدف الأول مناعي.

ونجح جوردان في تفليص النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز الشمال بثلاثة أهداف لهدفين.

ورفع الشمال رصيده إلى 12 نقطة من أربع مباريات، بينما تجمد رصيد العربي عند 4 نقاط فقط في المركز الثامن.

مقالات ذات صلة
التأهل إلى المونديال سيعيد الهدوء إلى المنتخب الوطني

التأهل إلى المونديال سيعيد الهدوء إلى المنتخب الوطني

هل انخفض منسوب الانضباط في بيت بيتكوفيتش؟!

هل انخفض منسوب الانضباط في بيت بيتكوفيتش؟!

آدم وناس يرسّم التحاقه بنادي السيلية القطري

آدم وناس يرسّم التحاقه بنادي السيلية القطري

دولي جزائري زميلا لِنيمار

دولي جزائري زميلا لِنيمار

بن رحمة وبلايلي يخمدان نار الفتنة

بن رحمة وبلايلي يخمدان نار الفتنة

هكذا سيتعامل مدرب ليون مع غزال

هكذا سيتعامل مدرب ليون مع غزال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد