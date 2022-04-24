بونجاح: المدرب وحده يتحمل مسؤولية الخسائر والفريق تراجع بسببه

هاجم المدرب الإسباني خافي غارسيا وحمّله مسؤولية إخفاقات السد القطري

أطلق مهاجم المنتخب الوطني، بغداد بونجاح، تصريحات نارية ضد مدربه بنادي السد القطري، التقني الإسباني، خافي غارسيا، بنادي السد القطري، حينما حمله مسؤولية الهزائم المتتالية للفريق في مسابقة رابطة أبطال آسيا، بعدما أن سقط فريقه للمرة الثالثة على التوالي في هذه المنافسة.

وانتقد بونجاح مدربه بحدة بعد تهميشه وعدم الاعتماد عليه في المباريات الثلاث الأخيرة من رابطة أبطال آسيا، وأكثر من هذا اعتبر الدولي الجزائري أن خافي غارسيا لم يوفق في كل خياراته الفنية والتكتيكية التي تسببت في تحطيم الفريق، وتكبده هزيمة تلو الأخرى.

وجاءت تصريحات هداف السد القطري، بغداد بونجاح، عقب الهزيمة الثقيلة التي مني بها فريقه، يوم أول أمس، أمام نادي ناساف كارشي الأوزباكي، بثلاثة أهداف لهدف، في مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال آسيا.

وكان” بونجاح”جريئا إلى أبعد الحدود في انتقاداته للمدرب الاسباني خافي غارسيا خلال تصريحاته لقناة الدوري والكأس القطرية. وقال: “المدرب وضع خطته واختار تشكيلته ولم ينجح، اللاعبين دخلوا المباراة جاهزين وبنية الفوز، عبرنا بظروف صعبة خاصة في المباراة السابقة أمام الوحدات، لا أعلم ما وقع لنا، هذه كرة القدم فيها ربح وخسارة”.

كما حمّل مهاجم الخضر المسؤولية الكاملة لإخفاقات السد القطري في رابطة الأبطال للمدرب وحده، مشيرا إلى أن خياراته وطريقته في إدارة الفريق كانت خاطئة ومؤثرة بشكل سلبي على أداء اللاعبين، الذين فقدوا هوية لعبهم. وقال: “ليس عندنا تكتيك معين نلعب عليه مرة نلعب بثلاثة ومرة بأربعة ومرات خمسة، هذا لا يفيد اللاعبين الذين هم بحاجة لاستقرار فني، وعلى الأقل يجب أن تعرف كيف تلعب تهاجم وتدافع وتضغط، بصراحة لم نشتغل على أي شيء ولم نكن جاهزين لهذه البطولة”.

وتحدث بغداد بونجاح عن وضعيته مع المدرب خافي غارسيا بنادي السد وعدم الاعتماد عليه في المباريات الثلاثة الأخيرة من رابطة الأبطال. وقال: “أنا مهاجم بالسد منذ 6 سنوات والرقم واحد في الفريق كل موسم أسجل أكثر من 20 هدفا، هذا الموسم المدرب كانت لديه نظرة مغايرة، حيث فضّل الاعتماد على جناح أيسر بدلا من مهاجم صريح، وهنا هو يتحمل كل مسؤولياته”.

وأضاف: “في المباراة الأولى لعبنا بثمانية لاعبين رغم ذلك بذلت مجهودات كبيرة وأنهيت المباراة، وفي المباراة الثانية أمام الفيصلي الفريق وقع في أخطاء وانهزمنا فيها، بعد ذلك قرر المدرب عدم إشراكي في ثلاث مباريات متتالية، هذه خيارات المدرب وهو من يتحمل مسؤولية الخسائر، هو من يختار التشكيلة، أنا أتقبل كل قرارات المدرب”.