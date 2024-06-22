بونجاح باق في البطولة القطرية

كشفت تقارير صحفية قطرية بأن نادي الشمال القطري، يحضّر لتقديم، الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، لاعبا جديدا في صفوفه، وأشارت صحيفة “العرب” إلى أن الساعات القادمة، ستشهد الإعلان الرسمي، عن صفقة ضم بونجاح، اللاعب السابق لنادي السد القطري. للإشارة فإن بونجاح، غادر السد القطري، مع نهاية الموسم الماضي، بعد مسيرة استمرت لـ9 سنوات كاملة، توّج خلالها بـ14 لقبا.

علما أن الدولي الجزائري شارك مؤخرا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 حيث عرفت خسارة الخضر أمام غينيا وفوز خارج الديار أمام أوغندا.