بونجاح بِقميص نادي نيس!

ظهر اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح بِصورة مُثيرة للجدل، وهو يرتدي قميص نادي نيس الفرنسي.

ومعلوم أن المهاجم بونجاح (30 سنة) ما زال مرتبطا مع نادي السد القطري بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

وعاد بونجاح هذه الأيّام إلى أرض الوطن، بعد انتهاء الموسم الكروي لِفريقه السد القطري. وشارك في دورة ما بين الأحياء نُظّمت بِولاية تيبازة.

وحضر بونجاح فعّاليات هذه الدورة، رفقة زميله في نادي السد واللاعب الدولي القطري بوعلام خوخي. مع الإشارة إلى أن متوسط الميدان خوخي من أصل جزائري، وتحديدا من بلدية بو اسماعيل التابعة إداريا لِولاية تيبازة.

واللافت أن بونجاح شارك في هذه الدورة، وهو يرتدي اللباس الرياضي لِنادي نيس الفرنسي، وبِالضبط قميص زميله ومواطنه المدافع يوسف عطال. فهل هي رغبة مهاجم “الخضر” في تمثيل ألوان الفريق الفرنسي في الموسم المقبل؟ خاصة وأن بونجاح أنهى الموسم الحالي وقد ساءت علاقته مع التقني الإسباني خافي غارسيا مدرب نادي السد القطري.