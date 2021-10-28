بونجاح بِلا مدرب

تحدّثت الصحافة الإسبانية، الخميس، عن اقتراب التحاق المدرب المحلي تشافي بِالعارضة الفنية لِفريق برشلونة.

وكانت إدارة نادي برشلونة الإسباني قد أقالت المدرب الهولندي رونالد كومان (58 سنة)، بعد سنة وشهرَين من العمل. وذلك عقب خسارة أشباله بِهدف لِصفر أمام نظرائهم من المضيف رايو فاليكانو مساء الأربعاء، في إطار منافسة البطولة الإسبانية. وقبل ذلك بِثلاثة أيّام أمام الزّائر والغريم التقليدي ريال مدريد بِهدفَين لِهدف.

ويتموقع فريق برشلونة تاسعا في لائحة ترتيب “الليغا”، بعد مرور 11 جولة. كما يشغل المركز الثالث في رابطة أبطال أوروبا، قبل ثلاث جولات عن نهاية مرحلة المجموعات، وقد لا يتأهّل للدور ثمن النهائي. وهو أمر سلبي لم يتعوّد عليه أنصار النادي، الذي اشتهر بِمطاردته للتتويجات الكبيرة.

وبِخصوص التقني الإسباني تشافي (41 سنة)، فهو يُدرب نادي السد القطري منذ صيف 2019 وإلى غاية الفصل ذاته من عام 2023. الفريق الذي يضمّ في صفوفه المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح.

وأوضحت صحيفة “سبورت” الإسبانية – التي تُعرف بِأنها مُقرّبة من نادي “البلاوغرانا” – أن إدارة فريق السد وافقت على انتقال مدربها تشافي إلى الجهاز الفني لِنادي برشلونة، لكنها حدّدت شرطا لِرحيله.

ويتمثّل الشرط في بقاء المدرب تشافي مع فريق السد، حتى تنتهي مواجهة القمّة أمام المضيف نادي الدحيل، في الـ 3 من نوفمبر المقبل، بِرسم الجولة التاسعة من عمر البطولة القطرية.

ويتصدّر فريق السد لائحة ترتيب بطولة قطر، مُتقدّما بِفارق 3 نقاط عن المُطارد نادي الدحيل.

وقبل تأكّد قدوم تشافي، عيّنت إدارة نادي برشلونة المدرب المحلي سيرجي بارخوان، في مهمّة مُؤقّتة.