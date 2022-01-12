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رياضة

بونجاح: تفاجأنا بالحرارة العالية وهذه هي كرة القدم

الشروق الرياضي
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بونجاح: تفاجأنا بالحرارة العالية وهذه هي كرة القدم

قال بغداد بونجاح هداف السد القطري والمنتخب الوطني، إن الظروف المناخية لعبت دورا كبيرة في النتيجة النهائية المخيبة للآمال أمام منتخب سيراليون، في أول مقابل لأبطال إفريقيا في دورة الكاميرون، موضحا مثل هذه الأمور تحدث للمنتخبات الكبيرة في عالم كرة القدم.

وقال بونجاح بعد نهاية اللقاء: “بكل صراحة لم نكن ننتظر هذه الحرارة، بالرغم من أننا تدربنا قبلها في نفس التوقيت إلا أننا تفاجأنا بذلك، لقد بذلنا كل ما في وسعنا للفوز..خلقنا العديد من الفرص لكن الحظ لم يحالفنا”، وواصل: “حارس مرمى الفريق المنافس كان في المستوى..في كرة القدم إذا لم تتمكن من إحراز أهداف ستسجل نتيجة سيئة، وهذا يحدث حتى للمنتخبات الكبيرة”.

وكشف بونجاح أن التعادل أمام سيراليون، سيوقظ “المحاربين” تحسبا للتحديات المقبلة “هذا التعثر يجعلنا ندرك صعوبة المأمورية في “الكان” للحفاظ على اللقب..أمامنا 5 أيام لتحضير مواجهة غينيا لتدارك ما فتنا وتصحيح أخطائنا”، قال بونجاح.

ن. ب

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