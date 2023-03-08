بونجاح خارج حسابات بلماضي في مباراتي النيجر

رغم تواجد اسمه في القائمة الموسعة

سيكون من الصعب على الناخب الوطني، جمال بلماضي، إعادة مهاجم السد القطري، بغداد بونجاح، في الوقت الحالي، هذا الأخير سجل يوم الثلاثاء هدفه الـ200 في مسيرته الاحترافية مع الزعيم، في ظل المنافسة التي يلقاها من مهاجمين جزائريين آخرين.

وحسب مصادر مقربة من محيط المنتخب الوطني، فإن بونجاح لن يتواجد بنسبة كبيرة في القائمة النهائية للخضر تحسبا للتربص المقبل الذي تتخلله مباراتان رسميتان أمام منتخب النيجر ذهابا وإيابا، يومي 23 و28 مارس الجاري، برسم الجولتين الثالثة والرابعة عن المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار والتي تم تأجيلها إلى بداية العام القادم 2024.

وأوضحت ذات المصادر، أن بغداد بونجاح 31 عاما، يتواجد اسمه في القائمة الموسعة للمنتخب الوطني، لكنه ليس ضمن أولويات المدرب الوطني، جمال بلماضي، في خط الهجوم، حيث يفضل هذا الأخير عليه مهاجمين آخرين برزوا بشكل أفضل منه وهم يلعبون في بطولات قوية في أوروبا. في مقدمتهم إسلام سليماني الهداف التاريخي للمنتخب الوطني بـ41 هدفا الذي يواصل التألق في البطولة البلجيكية مع نادي أندرلخت رغم تقدم عمره 37 سنة، وأندي ديلور لاعب نانت الفرنسي، ومحمد أمين عمورة مهاجم لوغانو السويسري، إضافة إلى مهاجم المنتخب الوطني المحلي، أيمن محيوص، هداف بطولة “الشان”، والموهبة الصاعدة لنادي تولوز فارس شعيبي، الأخيران مرشحان بقوة للتواجد في اللائحة النهائية لمباراتي النيجر.

الجدير بالذكر، أن الناخب الوطني جمال بلماضي، أبعد بغداد بونجاح من المنتخب الوطني منذ كأس إفريقيا بالكاميرون، بعد أن تراجع مستواه وأصبح يؤثر بطريقة سلبية على الأداء الهجومي للخضر.