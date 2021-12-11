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رياضة

بونجاح: ردي سيكون على الميدان.. ومواجهة المغرب قوية

سليم.ع
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بونجاح: ردي سيكون على الميدان.. ومواجهة المغرب قوية

قال مهاجم المنتخب الوطني بغداد بونجاح، أن مباراة المغرب ستكون مثيرة والفوز فيها سيعود للأحسن على أرضية الميدان.

وأضاف بونجاح في تصريح لبرنامج “صدى الملاعب” لقناة “أم بي سي” أن المباراة ستلعب على جزئيات صغيرة، من خلال الاستفادة من فرصة أو فرصتين في المواجهة.

وعن الانتقادات التي تعرض لها في المباريات السابقة، قال بونجاح: “ردي على الانتقادات سيكون بالتركيز على أرضية الميدان، دائما أحاول التسجيل ومساعدة زملائي في الدفاع، والانتقادات ستزيدني قوة إن شاء الله لتقديم الأفضل”.

وتحدث بونجاح عن الصعوبات التي واجهها في بطولة كأس العرب، حيث قال: “حقيقة هناك صعوبة في التأقلم، تعودت على اللعب مع عناصر المنتخب الأول، لكن رغم ذلك كل شيء على ما يرام ونسعى لمواصلة المشوار بقوة.

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