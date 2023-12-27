بونجاح: “ظروف التحضير مختلفة عن “كان” الكاميرون ونطمح لإسعاد الشعب الجزائري”

قال مهاجم المنتخب الوطني، بغداد بونجاح، إن ظروف استعداد “الخضر”، لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، تختلف كثيرا عن ظروف “كان” الكاميرون 2021.

وأكد بونجاح في تصريحات لوسائل الإعلام بعد وصوله أمسية الثلاثاء، إلى الجزائر للالتحاق بتربص “الخضر”: “المنتخب الجزائري لم يكن لديه الوقت الكافي للتحضير لكان الكاميرون، بسبب انتشار وباء كورونا في تلك الفترة، لكن هذه المرة الأمور مختلفة”.

وأضاف بونجاح: “لدينا الوقت الكافي للتحضير للبطولة، وحتى المدرب بلماضي يمتلك كل الوقت للوقوف على جاهزية المجموعة عن كثب، خاصة في ظل دعم التشكيل بمجموعة جديدة من اللاعبين”.

وتابع: “الشعب الجزائري يفتقد للفرحة منذ تتويجنا بـ “كان” 2019، ونحن مستعدون لبذل كل المجهودات من أجل إعادة تلك الفرحة”.

وعن عودة بلايلي إلى صفوف المنتخب، قال مهاجم السد القطري: “سعيد جدا بعودة بلايلي، لقد قلتها من قبل بلايلي بحاجة للمنتخب، والمنتخب بحاجة لبلايلي”.