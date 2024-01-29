بونجاح في طريقه إلى هذا النّادي

يتّجه اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح نحو تغيير الوجهة، في الساعات القليلة المقبلة.

ويرتبط المهاجم بونجاح (32 سنة) مع نادي السد القطري بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصّيف المقبل.

واتّفقت إدارة نادي الشباب السعودي ونظيرتها السد القطري، على معظم تفاصيل صفقة تحويل هدّاف “الخضر” في البطولة الإفريقية 2024. وبقيت بعض النّقاط الصّغيرة أخّرت عملية تحويل اللاعب الجزائري. تقول صحيفة “الرّياضية” السعودية في تقرير لها نشرته، الإثنين.

وسجّل بغداد بونجاح 15 هدفا ووزّع 3 تمريرات حاسمة هذا الموسم، في البطولة القطرية ورابطة أبطال آسيا، وأيضا مع المنتخب الوطني الجزائري في مقابلاته الرّسمية والودّية.

ويتموقع فريق الشباب وسط جدول ترتيب البطولة السعودية في المركز الـ 11، بعد مرور 19 جولة.