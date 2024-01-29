-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بونجاح في طريقه إلى هذا النّادي

علي بهلولي
  • 1706
  • 0
بونجاح في طريقه إلى هذا النّادي
ح.م

يتّجه اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح نحو تغيير الوجهة، في الساعات القليلة المقبلة.

ويرتبط المهاجم بونجاح (32 سنة) مع نادي السد القطري بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصّيف المقبل.

واتّفقت إدارة نادي الشباب السعودي ونظيرتها السد القطري، على معظم تفاصيل صفقة تحويل هدّاف “الخضر” في البطولة الإفريقية 2024. وبقيت بعض النّقاط الصّغيرة أخّرت عملية تحويل اللاعب الجزائري. تقول صحيفة “الرّياضية” السعودية في تقرير لها نشرته، الإثنين.

وسجّل بغداد بونجاح 15 هدفا ووزّع 3 تمريرات حاسمة هذا الموسم، في البطولة القطرية ورابطة أبطال آسيا، وأيضا مع المنتخب الوطني الجزائري في مقابلاته الرّسمية والودّية.

ويتموقع فريق الشباب وسط جدول ترتيب البطولة السعودية في المركز الـ 11، بعد مرور 19 جولة.

مقالات ذات صلة
أخبار الكان .. أقوى وأضعف دفاع  في الدور الأول

أخبار الكان .. أقوى وأضعف دفاع  في الدور الأول

هذه هي القنوات الناقلة لنهائي كأس إفريقيا لكرة اليد بين الجزائر ومصر

هذه هي القنوات الناقلة لنهائي كأس إفريقيا لكرة اليد بين الجزائر ومصر

منزل نجم برشلونة يتعرض للسرقة خلال مباراة فياريال

منزل نجم برشلونة يتعرض للسرقة خلال مباراة فياريال

عمروش وصادي ومبيبما يفضحون لقجع ويحرجون “الكاف”

عمروش وصادي ومبيبما يفضحون لقجع ويحرجون “الكاف”

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد ومولودية وهران

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد ومولودية وهران

ماندي يشارك ويفوز مع فياريال أمام برشلونة

ماندي يشارك ويفوز مع فياريال أمام برشلونة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد