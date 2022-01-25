بونجاح في وصافة ترتيب الهدافين بـ11 هدفا

دوري نجوم قطر

يحتل المهاجم الدولي الجزائري لنادي السد، بغداد بونجاح، المرتبة الثانية لأحسن هدافي دوري نجوم قطر للموسم الحالي برصيد 11هدفا، رغم ارتباطاته مع “الخضر” في كأس أمم إفريقيا2021 بالكاميرون، وذلك عقب مرور 15 جولة من البطولة القطرية. ويحتل نادي السد صدارة البطولة القطرية برصيد 37 نقطة، متقدما على فريق الدحيل (33 نقطة).

أما في جدول ترتيب هدافي دوري نجوم قطر للموسم 2021-2022، يحتل المهاجم الكيني لنادي الدحيل، مايكل أولونغا، بمجموع 17 هدفا، مبتعدا بفارق ستة أهداف عن “السفاح” بونجاح، الذي توقف رصيده عند 11 هدفا في ظل غيابه عن المشاركة مع فريقه، لالتحاقه بمنتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا-2021 بالكاميرون.

وتعرض المنتخب الجزائري -حامل اللقب الإفريقي- لإقصاء مخيب من دور المجموعات لدورة الكاميرون، إثر تذيله ترتيب المجموعة الخامسة بنقطة وحيدة، عقب تعادل ضد سيراليون (0-0)، وخسارتين أمام غينيا الإستوائية (0-1) و كوت ديفوار (1-3)، على التوالي.

من جهته رفع الجزائري محمد بن يطو، مهاجم نادي الوكرة، رصيده لسبعة أهداف بعد تسجيله هدف فريقه الأول في شباك الدحيل في اللقاء الذي انتهى لصالح الوكرة برباعية نظيفة (4-0). وبهذا ساهم بن يطو في صعود الوكرة إلى الصف الثالث (28 نقطة).

للإشارة، الدولي الجزائري الآخر، ياسين براهيمي، قائد فريق الريان، يمتلك في رصيده أربعة أهداف، حيث سجل هدف التعادل لفريقه ضد الأهلي (1-1).. للتذكير بغداد بونجاح وياسين براهيمي، شاركا في كأس العرب فيفا-2021 بقطر (30 نوفمبر-18 ديسمبر)، وساهما في تتويج المنتخب الجزائري للاعبين المحليين بلقب الدورة على حساب تونس في النهائي (2-0).