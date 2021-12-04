بونجاح لن ينتقل إلى الدوري السعودي وعرض “الهلال” مجرد إشاعات 

اللاعب يملك عروضا أوروبية ومهاجم مصري لخلافته في حال رحيله

نفت تقارير إعلامية سعودية، دخول نادي الهلال السعودي في مفاوضات مع الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، لانتدابه بداية من من شهر جانفي القادم.

أوضح موقع “مزمز” السعودي، حقيقة ما تم تداوله في الساعات الماضية حول رغبة نادي الهلال السعودي في ضم الجزائري بغداد بونجاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير صحيح، ولا يوجد أي مفاوضات بشأن ضم اللاعب الجزائري خلال “ميركاتو” الشتاء المقبل.

وكانت مصادر إعلامية قد كشفت عن رغبة الهلال السعودي في ضم بونجاح، تحسبا لمنافسة كأس العالم للأندية 2021، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 3 إلى 12 فيفري القادم.

ويشارك الهلال في هذه البطولة، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، بالفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في المباراة النهائية. وأسفرت قرعة المونديال، عن مواجهة الهلال، مع الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في ربع النهائي، على أن يصطدم بالعملاق الإنجليزي تشيلسي، في المربع الذهبي، حال تأهله.

ويتواجد بونجاح مع المنتخب الوطني المحلي، المشارك في البطولة العربية المقامة حاليا بقطر، وتألق من أول جولة أمام منتخب السودان، أين سجل ثنائية ونال لقب رجل المباراة.

ويملك بونجاح، العديد من العروض الأوروبية، خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى بحث ناديه عن التعاقد مع بديل غيره، كما كانت بعض التقارير الصحفية قد تحدثت عن إمكانية انتقال “بونجاح” إلى نادي برشلونة الإسباني، خاصة بعد تولي مدربه السابق تشافي هيرنانديز، تدريب البلوغرانا، لكن الأخير نفى ذلك جملة وتفصيلا.

وتحسبا لإمكانية رحيل الدولي الجزائري عن النادي، فقد قدم مسؤولي السد القطري عرض ضخم وصل إلى 4 مليون يورو، لنادي الزمالك المصري من أجل التعاقد مع المهاجم المصري مصطفى محمد، المعار إلى نادي غالاتاسراي التركي، وهذا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل عدم تفعيل النادي التركي بند شراء عقد اللاعب الذي سينتهي في شهر ديسمبر المقبل، مع وجود بند آخر يسمح برحيل الهاجم المصري عن النادي التركي في جانفي القادم مقابل 4 ملايين يورو.