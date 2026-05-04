بونجاح مرشّح لنيل هذه الجائزة

عمر سلامي
يتواجد الدولي الجزائري، بغداد بونجاح ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب بالدوري القطري، في موسم 2025 -2026 .

وضمت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في دوري نجوم قطر، مهاجم نادي الشمال بغداد بونجاح، ولاعب نادي الريان، البرازيلي روجر غديس، ولاعب السد أكرم عفيف.

وشارك بغداد بونجاح هذا الموسم في 20 مباراة مع الشمال، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وساهم بونجاح بخبرته وإمكاناته في إنهاء الشمال للموسم الكروي 2025 -2026 في وصافة جدول ترتيب دوري نجوم قطر.

