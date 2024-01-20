بونجاح هدّافا مُؤقّتا لـ “الكان”

بات اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء السبت، شريكا لِزميل له من غينيا الإستوائية، في لائحة هدّافي كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

ورفع المهاجم بونجاح مساء السبت غلّته إلى ثلاثة أهداف لِمصلحة “الخضر”: توقيع ضدّ أنغولا، وهدفَين أمام بوركينا فاسو.

ويملك مهاجم فريق غينيا الإستوائية إيميليو لوبيز بِدوره ثلاثة أهداف، أمضاهم ضدّ منتخب غينيا بيساو.

وبعيدا عن “الكان” الإيفواري، يحوز بونجاح 30 هدفا بِزيّ “مُحاربي الصّحراء”، مُرتقيا إلى المركز الرابع في صدارة هدّافي المنتخب الوطني. بعد سليماني الذي يتصدّر اللائحة بِمجموع 45 هدفا، والوصيف عبد الحفيظ تاسفاوت بِرصيد 36 هدفا، وصاحب الرّتبة الثالثة رياض محرز بِمجموع 31 هدفا.