بونجاح وبلايلي يُروّجان لِألعاب البحر المتوسط

التزم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بِتقديم الدّعم المطلوب، من أجل إنجاح تظاهرة ألعاب البحر المتوسط 2022.

وتحتضن مدينة وهران ألعاب البحر المتوسط، في فترة ما بين الـ 25 من جوان والـ 5 من جويلية 2022.

جاء ذلك بعد أن زار المدير العام لِألعاب البحر المتوسط نسخة وهران 2022 سليم إيلاس، مقرّ “الفاف”، الأربعاء، ونسّق مع مسؤوليها بِهذا الصّدد.

واقترح اتحاد الرئيس شرف الدين عمارة خطّة للترويج لِهذه المنافسة الرياضية الإقليمية، تتضمّن توظيف بعض نجوم المنتخب الوطني الجزائري بطل إفريقيا، في ومضات دعائية. وبرز بِهذا الصدد اسمَي المهاجم بغداد بونجاح وصانع الألعاب يوسف بلايلي، بِاعتبارهما من مواليد مدينة وهران، مثلما هو الشأن لِسليم إيلاس.