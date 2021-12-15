بونجاح وبلعمري يعودان أمام قطر

عاد اللاعبان الدوليان الجزائريان بغداد بونجاح وجمال بلعمري مساء الأربعاء، لِخوض مواجهة قطر بِرسم نصف نهائي منافسة كأس العرب 2021.

وكان المهاجم بونجاح قد تعرّض لِإصابة خطيرة على مستوى الرأس، خلال مواجهة مصر في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. وغاب عن مباراة المغرب بِرسم محطّة ربع النهائي.

وسُجّل أيضا عودة المدافع جمال بلعمري، الغائب عن مواجهات لبنان ومصر والمغرب بِداعي الإصابة.

واستمرّ حارس المرمى رايس وهاب مبولحي، في حمل شارة قائد المنتخب الوطني المحلّي.

وتشكّلت قائمة اللاعبين الأساسيين للمنتخب المحلّي الجزائري، التي انتقاها التقني مجيد بوقرة لِمواجهة قطر، على النّحو التالي:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي.

خطّ الدّفاع: حسين بن عيادة، إلياس شتي، جمال بلعمري، عبد القادر بدران.

خطّ الوسط: زكريا دراوي، سفيان بن دبكة، ياسين براهيمي، يوسف بلايلي.

خطّ الهجوم: بغداد بونجاح، الطيب مزياني.