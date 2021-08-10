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رياضة

بونجاح يتألق في حضور نجم برشلونة

سليم.ع
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بونجاح يتألق في حضور نجم برشلونة

عرف اللقاء الودي الذي خاضه الاثنين نادي السد القطري، أمام نادي فيغاريس، حضور نجم نادي برشلونة سيرجيو بوسكيتش..
وقام نجم النادي الكتالوني بزيارة إلى معسكر السد القطري، الجاري في مدينة أولوت الإسبانية، وهي الخطوة التي كانت مناسبة لبوسكيتش للالتقاء مجددا بمدرب السد والنجم السابق لبرشلونة تشافي هيرنانديز.
وكانت الزيارة كذلك مناسبة للاعبي السد ومن بينهم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، للالتقاء بالنجم بوسكيتش لتبادل أطراف الحديث وأخذ صور تذكارية.
وتألق هداف السد القطري بغداد بونجاح في اللقاء الودي الذي جمع فريقه بنادي فيغاريس، حيث تمكن من توقيع ثنائية، إذ سجل الهدف الأول في د58 قبل أن يضيف الثاني في د74 ، في مواجهة أنهاها السد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.
ويستهل بونجاح الموسم الجديد مع السد، يوم الأحد 12 سبتمبر بمواجهة نادي السيلية، قبل مواجهة نادي قطر القطري الذي ينشط في صفوفه يوسف بلايلي وجمال بلعمري، في الجولة الثانية المبرمجة يوم 16 سبتمبر المقبل.

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