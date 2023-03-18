-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
غابا عن قائمة "الخضر" المعنية بخوض مباراتي النيجر

بونجاح يترك بصمته مع السد وبراهيمي يتألق مع الغرافة

ع. ع
  • 122
  • 0
بونجاح يترك بصمته مع السد وبراهيمي يتألق مع الغرافة

واصل النجم الجزائري بغداد بونجاح، ترك بصمته رفقة فريقه السد القطري، بعد أن ساهم في عودة “الزعيم” إلى الانتصار على الشمال بثلاثية بعد أن كان متأخرا بهدف،  في اللقاء الذي أقيم الجمعة على استاد حمد الكبير بالنادي العربي، في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري القطري.

ومارس نجم “الخضر” السابق، دور صانع الألعاب في هذه المواجهة، بعد أن قدم تمريرتين حاسمتين، في هدف فريقه الأول الذي أحرزه خوخي بوعلام في الدقيقة الـ52 والهدف الثاني الذي سجله أكرم عفيف في الدقيقة 74، قبل أن يعود بوعلام، الذي سجل هدف الشمال في مرمى فريقه، ليكفر عن ذنبه ويحرز هدفه الثاني في اللقاء وثالث أهداف السد. ونجح بونجاح، الذي خاض 19 مواجهة مع فريقه السد هذا الموسم، وسجل 14 هدفا على مستوى جميع المسابقات، في الوصول للتمريرة الحاسمة السادسة، حسب موقف “ترانسفير ماركت”. ورفع السد رصيده إلى 32 نقطة بقي بها في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الشمال عند 14 نقطة في الترتيب التاسع.

وقاد ياسين براهيمي فريقه الغرافة للفوز على أم صلال (2-1)، في اللقاء الذي أقيم على استاد ثاني بن جاسم، حيث سجل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء، قبل أن يقدم تمريرة حاسمة في الهدف الثاني الذي أحرزه زميله أحمد الجانحي، ليرفع اللاعب رصيده إلى 8 أهداف في 17 مواجهة بجميع المسابقات، مع 9 تمريرات حاسمة. وبات الغرافة في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، وهو نفس رصيد قطر الذي سيواجه السبت متصدر الدوري الدحيل، بينما تجمد أم صلال عند 13 نقطة، في المركز قبل الأخير.

والجدير بالذكر، أن بونجاح وبراهيمي غابا عن قائمة “الخضر” المعنية بخوض مباراتي النيجر يومي 22 و27 مارس الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2023 المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل، والتي أعلنها جمال بلماضي، الجمعة.

مقالات ذات صلة
رقم إيطالي غير مسبوق في ربع نهائي أبطال أوروبا

رقم إيطالي غير مسبوق في ربع نهائي أبطال أوروبا

تغيير توقيت مباراة لوبوبو الكونغولي واتحاد العاصمة

تغيير توقيت مباراة لوبوبو الكونغولي واتحاد العاصمة

لا ميسي ولا رونالدو.. هذا هو أغنى لاعب كرة في العالم

لا ميسي ولا رونالدو.. هذا هو أغنى لاعب كرة في العالم

بِالفيديو: سليماني يُؤهّل أندرلخت ويُغْرِق الغوّاصة الإسبانية الصّفراء

بِالفيديو: سليماني يُؤهّل أندرلخت ويُغْرِق الغوّاصة الإسبانية الصّفراء

شباب بلوزداد يستطيع انتزاع المركز الأول في مجموعته

شباب بلوزداد يستطيع انتزاع المركز الأول في مجموعته

وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد يتسلم المهام من الوزير السابق سبقاق

وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد يتسلم المهام من الوزير السابق سبقاق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد