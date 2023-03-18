بونجاح يترك بصمته مع السد وبراهيمي يتألق مع الغرافة

غابا عن قائمة "الخضر" المعنية بخوض مباراتي النيجر

واصل النجم الجزائري بغداد بونجاح، ترك بصمته رفقة فريقه السد القطري، بعد أن ساهم في عودة “الزعيم” إلى الانتصار على الشمال بثلاثية بعد أن كان متأخرا بهدف، في اللقاء الذي أقيم الجمعة على استاد حمد الكبير بالنادي العربي، في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري القطري.

ومارس نجم “الخضر” السابق، دور صانع الألعاب في هذه المواجهة، بعد أن قدم تمريرتين حاسمتين، في هدف فريقه الأول الذي أحرزه خوخي بوعلام في الدقيقة الـ52 والهدف الثاني الذي سجله أكرم عفيف في الدقيقة 74، قبل أن يعود بوعلام، الذي سجل هدف الشمال في مرمى فريقه، ليكفر عن ذنبه ويحرز هدفه الثاني في اللقاء وثالث أهداف السد. ونجح بونجاح، الذي خاض 19 مواجهة مع فريقه السد هذا الموسم، وسجل 14 هدفا على مستوى جميع المسابقات، في الوصول للتمريرة الحاسمة السادسة، حسب موقف “ترانسفير ماركت”. ورفع السد رصيده إلى 32 نقطة بقي بها في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الشمال عند 14 نقطة في الترتيب التاسع.

وقاد ياسين براهيمي فريقه الغرافة للفوز على أم صلال (2-1)، في اللقاء الذي أقيم على استاد ثاني بن جاسم، حيث سجل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء، قبل أن يقدم تمريرة حاسمة في الهدف الثاني الذي أحرزه زميله أحمد الجانحي، ليرفع اللاعب رصيده إلى 8 أهداف في 17 مواجهة بجميع المسابقات، مع 9 تمريرات حاسمة. وبات الغرافة في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، وهو نفس رصيد قطر الذي سيواجه السبت متصدر الدوري الدحيل، بينما تجمد أم صلال عند 13 نقطة، في المركز قبل الأخير.

والجدير بالذكر، أن بونجاح وبراهيمي غابا عن قائمة “الخضر” المعنية بخوض مباراتي النيجر يومي 22 و27 مارس الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2023 المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل، والتي أعلنها جمال بلماضي، الجمعة.