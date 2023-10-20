بونجاح يتضامن مع عطال

أعرب المهاجم الدولي الجزائري لنادي السد القطري، بغداد بونجاح، عن تضامنه مع زميله في المنتخب الوطني، يوسف عطال، الذي تم إيقافه من طرف إدارة ناديه نيس الفرنسي إلى إشعار آخر، على خلفية انتقاده للعدوان الصهيوني على غزة وتضامنه مع فلسطين.

ونشر مهاجم الخضر، عبر خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي في انستغرام، صورة ليوسف عطال من مباراة الخضر الأخيرة أمام الرأس الأخضر.

وأرفق بونجاح رسالته بآية من سورة البقرة: “وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ”، وأرفقها بعبارة: “كل الدعم لأخي يوسف”.