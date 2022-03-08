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رياضة

بونجاح يتعافى ويعود قبل أسبوعين من المباراة الفاصلة

سليم.ع
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بونجاح يتعافى ويعود قبل أسبوعين من المباراة الفاصلة

تعافى الدولي الجزائري بغداد بونجاح من الإصابة التي كان يعاني منها، والتي حرمته من المشاركة مع ناديه السد القطري في اللقاءات الأخيرة..
وأعلن نادي السد عودة المهاجم بغداد بونجاح، لقائمة الفريق التي ستواجه الريان، مساء الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 14 للدوري القطري.
وتأتي عودة بونجاح، إلى أجواء المنافسة، قبل حوالي أسبوعين على مباراة الذهاب بدوالا، بين المنتخب الجزائري ونظيره الكاميروني لحساب الدور الفاصل.
وتراجع مردود بونجاح مؤخرا سواء مع ناديه أو المنتخب الوطني، وفي المقابل عرف هذا الأسبوع تألق سليماني مع ناديه سبورتينغ ليشبونة، وكذا تألق مهاجم الوكرة محمد ين يطو، الذي تشير الأخبار إلى تواجده ضمن القائمة الموسعة للناخب الوطني جمال بلماضي.

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