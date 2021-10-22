بونجاح يتفوّق على براهيمي ويحتفظ بِكأس أمير قطر

تفوّق اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح على مواطنه ياسين براهيمي مساء الجمعة، واحتفظ بِكأس أمير قطر.

وأحرز فريق السد كأس أمير قطر للمرّة الثانية على التوالي، بعد فوزه على نادي الريان بِواقع ركلات الترجيح (5-4). وذلك إثر انتهاء المباراة النهائية في الوقت الأصلي (لا وجود للوقت الإضافي)، بِنتيجة التعادل هدف لِمثله.

ورغم إحراز المهاجم بونجاج للكأس مع نادي السد، إلّا أن متوسط الميدان براهيمي تألّق مع فريقه الريان، حيث سجّل هدف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 45، كما نجح في هزّ الشباك خلال سلسلة ركلات الترجيح.

وشهدت المباراة النهائية، عرقلة براهيمي لِبونجاح داخل منطقة العمليات، لكن الحكم رفض احتساب ركلة جزاء لِفريق السد. وحينها كان التوقيت يُشير إلى الدقيقة الـ 38، والنتيجة إلى التعادل السلبي.

وبات بغداد بونجاح (29 سنة) وقد عزّز رصيده بِثالث تتويج في منافسة كأس أمير قطر، بعد نيله الغلّة ذاتها في نسختَي 2017 و2020، مع الفريق نفسه نادي السد.