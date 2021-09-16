بونجاح يتفوّق على بلعمري وبلايلي

تفوّق اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح على مواطنَيه جمال بلعمري ويوسف بلايلي، في مباراة فريقَيهما السد وقطر.

وفاز فريق السد بِنتيجة (1-3) على مضيفه نادي قطر الرياضي، في إطار الجولة الثانية من عمر بطولة هذا البلد الخليجي للموسم الجديد.

وسجّل المهاجم بونجاج الهدف الثالث لِفريقه السد، عند الدقيقة الـ 83. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبات بونجاح وقد أمضى أوّل توقيع بِزيّ فريق السد، في البطولة القطرية نسخة 2021-2022. عِلما أن “القنّاص” الجزائري قدّم تمريريتَين حاسمتَين في مباراة الجولة الأولى.

وعلى غرار بونجاح في فريق السد، شارك بلعمري وبلايلي أساسيَين مع نادي قطر. لكن اللاعب الأخير استُبدل في الدقيقة الـ 88.

وانفرد فريق السد بعد هذا الانتصار بِلائحة الترتيب، حيث يجمع رصيد 6 نقاط. ويتموقع نادي قطر في المركز الـ 8 بِنُقطة واحدة.