بونجاح يتلقى الضوء الأخضر للمشاركة أمام قطر

تلقى مهاجم “الخضر” بغداد بونجاح الضوء الأخضر للمشاركة في مباراة نصف نهائي كأس العرب، التي يواجه فيها المنتخب الوطني نظيره القطري.

وأكد المدرب مجيد بوقرة، في الندوة الصحفية أن بونجاح تلقى الضوء الأخضر للمشاركة في مواجهة قطر، وأنه على أتم الجاهزية للمشاركة في اللقاء.

وأضاف بوقرة: “كل العناصر جاهزة للمشاركة أمام قطر، بونجاح جاهز، وبلايلي لا يعاني من أي مشكل، وكذلك بلعمري”.

وخضع بونجاح لبروتوكول طبي، من خلال وضعه تحت الرقابة الطبية لمدة 6 أيام، عقب سقوطه وتأثره على مستوى الرأس، إثر تدخل قوي من الحارس الشناوي خلال مباراة مصر.