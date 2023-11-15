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رياضة

بونجاح يتمنى عودة بلايلي إلى صفوف “الخضر”

عمر سلامي
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بونجاح يتمنى عودة بلايلي إلى صفوف “الخضر”
ح.م
بغداد بونجاح ويوسف عطال

قال مهاجم المنتخب الوطني، بغداد بونجاح، أن يوسف بلايلي يؤدي مباريات في المستوى مع فريقه مولودية الجزائر.

وأضاف بونجاح في تصريحات له خلال المنطقة المختلطة بالمركز التقني بسيدي موسى: “فترة توقف البطولة لم تصب في صالح بلايلي، وهو يؤدي مباريات في المستوى، وإن شاء الله يعود إلى المنتخب”.

وتابع بونجاح: “بلايلي يستعيد مستواه تدريجيا ونتمنى عودته للمنتخب”.

أما عن مبارتي تصفيات المونديال أمام الصومال وموزمبيق، فقال: ” المباريات الأولى مهمة، وسنعمل على تحقيق الفوز، كما أن تسجيل عدد كبير من الأهداف سيخدمنا كثيرا”.

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