بونجاح يجدّد الصيام عن التهديف مع “السد” ويثير التساؤلات

أبدى استياءه مرة أخرى من قرار المدرب استبداله

عاد قلب هجوم المنتخب الوطني، بغداد بونجاح، مرة أخرى، للصيام عن التهديف مع ناديه السد القطري، وهذا في المباراة التي خاضها عشية أول أمس الخميس أمام نادي قطر القطري، لحساب الأسبوع 13 من دوري نجوم قطر.

ولم يتمكن مهاجم الخضر من هز الشباك خلال المباراة التي انتهت بفوز السد بنتيجة هدف مقابل صفر من تسجيل بهاء ممدوح الليثي لاعب قطر ضد مرماه، وهذا بالرغم من عديد الفرص السانحة التي وصلته لافتتاح باب التسجيل أو لقتل المباراة بهدف ثان لفريقه.

وأمام إهداره للفرص، اضطر المدرب الإسباني للفريق إلى تغييره وإقحام الدولي الغاني أندريا أيو في مكانه عند الدقيقة 70 من شوط المباراة الثاني، وهو القرار الذي لم يعجب بونجاح الذي أظهر أثناء استبداله، حيث غادر مباشرة إلى غرف تغيير الملابس ليعود بعدها بلحظات ليجلس في دكة البدلاء رفقة بقية زملائه.

ومن الممكن جدا أن يتعرض الدولي الجزائري إلى عقوبات من مدربه غارسيا أو من إدارة الفريق وهذا بسبب تصرفاته فوق الميدان لحظة عملية استبداله، وهذا بالرغم من اعتذاره من المدرب على تصرفه، ثم توجهه بعد نهاية المباراة إلى المدرجات لتحية الأنصار.

ويتساءل الكثير من المتابعين، سواء في قطر أو في الجزائر عن الأسباب الموجودة وراء الوضعية الصعبة التي يمر بها بغداد بونجاح منذ نهاية السنة الماضية، وهذا رغم أنه كان تصالح مع الشباك مؤخرا في المباراة التي جمعت السد امام ام صلال، لكن ذلك لم يدم طويلا ليعود من جديد للصيام عن التهديف للمباراة الثانية على التوالي.

للإشارة، عرفت المباراة أيضا مشاركة المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري في صفوف نادي قطر.