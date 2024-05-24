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رياضة

بونجاح يختتم مشواره مع السد بِإحراز كأس أمير قطر

علي بهلولي
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بونجاح يختتم مشواره مع السد بِإحراز كأس أمير قطر

أحرز اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الجمعة، كأس أمير قطر بِزيّ نادي السد.

وتغلّب فريق السد على نادي قطر في المباراة النّهائية، بِهدف لِصفر بعد الوقت الإضافي. عقب انتهاء الوقت الأصلي بِنتيجة التعادل السّلبي.

وخاض المهاجم بغداد بونجاح كامل أطوار اللّقاء النّهائي.

وأضاف بونجاح إلى رصيده ثاني تتويج له هذا الموسم مع فريق السد، بعد نيله مُؤخّرا لقب البطولة القطرية.

ورفع ابن وهران غلّته إلى 14 تتويجا مع نادي السد: 4 ألقاب بطولة، ومثلها في كأس الأمير، و3 ألقاب في مسابقة كأس قطر، وكأسَين محلّيتَين مُمتازتَين، وكأس “أوريدو”.

وانتهت التجربة السداوية كما يشتهيه بونجاح (32 سنة)، بعد أن استهلّ مشواره مع النادي القطري في جانفي 2016. على أن ينتقل هذه الصّائفة إلى فريق آخر.

وشهدت المباراة النّهائية طرد مهاجم نادي السد أكرم عفيف، في الدقيقة الـ 109.

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