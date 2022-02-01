بونجاح يخرج غاضبا ومصمودي يُطرد

لم يستسغ اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح قرار الاستبدال، في مباراة فريقه السد والمضيف نادي الوكرة القطرَين.

ولُعبت هذه المباراة المتأخّرة مساء الإثنين، بِرسم الجولة الـ 11 من عمر البطولة القطرية. وانتهت بِفوز فريق السد بِسداسية نظيفة.

وقام التقني الإسباني خافي غارسيا مدرب فريق السد في الدقيقة الـ 66، بِإخراج المهاجم بغداد بونجاح.

وأظهرت الصور التلفزيونية بونجاح غاضبا بعد الخروج، حتى أنه ترك دكّة البدلاء، واتّجه نحو غرف حفظ الملابس، قبل أن يطرق الباب بِنرفزة.

وأهدر بغداد بونجاح عدّة فرص تهديفية، ولكن مع ذلك ساهم بِطريقة غير مباشرة في صنع الهدف الثالث لِفريقه السد.

ولعب بونجاح أوّل مباراة رسمية له منذ عودته من الكاميرون، بعد مشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وبدا أن بونجاح مازال متأثّرا سلبا، بعد عروضه الهزيلة، والنتائج السلبية لـ “الخضر” في “كان” 2022.

وفي الطرف المقابل، جاءت انطلاقة المدافع الجزائري بوعلام مصمودي مع فريقه الجديد الوكرة، بِدورها سيّئة جدا.

وتلقّى مصمودي بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 79، وترك فريقه الوكرة منهزما بِخماسية نظيفة.

وكان بوعلام مصمودي (27 سنة) يرتدي زيّ فريق النجم الساحلي التونسي، قبل أن يلتحق مُؤخّرا بِنادي الوكرة القطري.

وعلى غرار بونجاح ومصمودي، شارك المهاجم محمد بن يطو أساسيا بِزيّ فريق الوكرة، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 63.

وبات فريق السد بعد هذا الانتصار العريض، يجمع 40 نقطة في الريادة، متقدّما عن المطارد نادي الدحيل بِفارق 7 نقاط، مع الإشارة إلى أن فريق بونجاح تنقصه مقابلتان متأخّرتان. ويشغل نادي الوكرة الرّتبة الـ 3 بِرصيد 28 نقطة.