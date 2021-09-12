بونجاح يرفع الستار بِتمريرتَين حاسمتَين
تألّق اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مع فريقه السد سهرة الأحد، في الجولة الأولى من عمر البطولة القطرية للموسم الجديد.
وفاز فريق السد بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي السيلية، حيث صنع المهاجم بغداد بونجاح الهدفَين، بِتمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 23 والـ 33. كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه.
وترك بونجاج مكانه لِزميل له في فريق السد، عند الدقيقة الـ 60.
وهكذا يكون بونجاح وفريقه السد، قد استهلّا رحلة الدّفاع عن لقب بطولة قطر، بِأفضل طريقة مُمكنة.
📹 فيديو | هدف #السد الأول عن طريق اللاعب خوخي بوعلام#السد ١-٠ #السيلية
الأسبوع الأول | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/76DSZRLRjx
— مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) September 12, 2021
📹 فيديو | هدف #السد الثاني عن طريق اللاعب تاباتا #السد ٢-٠ #السيلية
الأسبوع الأول | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/Ly0SgziI8B
— مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) September 12, 2021