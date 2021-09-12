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رياضة

بونجاح يرفع الستار بِتمريرتَين حاسمتَين

علي بهلولي
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بونجاح يرفع الستار بِتمريرتَين حاسمتَين

تألّق اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مع فريقه السد سهرة الأحد، في الجولة الأولى من عمر البطولة القطرية للموسم الجديد.

وفاز فريق السد بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي السيلية، حيث صنع المهاجم بغداد بونجاح الهدفَين، بِتمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 23 والـ 33. كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه.

وترك بونجاج مكانه لِزميل له في فريق السد، عند الدقيقة الـ 60.

وهكذا يكون بونجاح وفريقه السد، قد استهلّا رحلة الدّفاع عن لقب بطولة قطر، بِأفضل طريقة مُمكنة.

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