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رياضة

بونجاح يرفع رصيده إلى 3 أهداف في وديات السد بالنمسا(فيديو)

عمر سلامي
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بونجاح يرفع رصيده إلى 3 أهداف في وديات السد بالنمسا(فيديو)
ح.م
بغداد بونجاح

سجل الدولي الجزائري بغداد بونجاح هدفه الثالث في تربص النمسا، بمناسبة المباراة الودية الثالثة أمام الشباب السعودي.

ووقع بونجاح الهدف الوحيد لناديه، في مباراة الشباب السعودي التي لعبت أمسية الجمعة، وانتهت لصالح الشباب بثلاثية مقابل هدف.

وكان مهاجم “الخضر” قد سجل ثنائية في الودية الأولى، التي فاز فيها السد على رايشناو النمساوي برباعية نظيفة.

ويعود نادي السد، الأحد، إلى قطر بعد اختتام تربص النمسا، الذي انطلق في الثاني من شهر جويلية الجاري.

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