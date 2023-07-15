بونجاح يرفع رصيده إلى 3 أهداف في وديات السد بالنمسا(فيديو)

سجل الدولي الجزائري بغداد بونجاح هدفه الثالث في تربص النمسا، بمناسبة المباراة الودية الثالثة أمام الشباب السعودي.

ووقع بونجاح الهدف الوحيد لناديه، في مباراة الشباب السعودي التي لعبت أمسية الجمعة، وانتهت لصالح الشباب بثلاثية مقابل هدف.

📽 | ملخص المباراة الودية التي جمعت السد x الشباب السعودي Highlights from friendly match with Al Shabab KSA#دائماً_مع_السد#alwaysalsadd pic.twitter.com/enUpsnNKqi — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) July 15, 2023

وكان مهاجم “الخضر” قد سجل ثنائية في الودية الأولى، التي فاز فيها السد على رايشناو النمساوي برباعية نظيفة.

ويعود نادي السد، الأحد، إلى قطر بعد اختتام تربص النمسا، الذي انطلق في الثاني من شهر جويلية الجاري.