بونجاح يستعيد الثقة وقد يقود هجوم “الخضر” في “الكان”

بعد عودته الموفقة

تمكن مهاجم السد القطري بغداد بونجاح من إعادة الثقة لنفسه من خلال تسجيله للهدف الثاني من المواجهة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الصومالي، التي انتهت بثلاثية مقابل هدف على أرضية ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، بعد فترة فراغ طويلة مر بها مع المنتخب الوطني، والتي جعلته يخرج من حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي في الماضي.

عودة بغداد لحسه التهديفي ستجعل من الناخب الوطني يستعيد خدمات “السفاح”، خاصة مع غيوب حلول هجومية كثيرة في منصب قلب هجوم، عدا إسلام سليماني، غير أن ابن الباهية وهران قد يستعيد مكانته الأساسية، خاصة وان بلماضي فضله سابقا لعدة اعتبارات، أبرزها العمل الكبير الذي يقوم به في الخط الأمامي، بالإضافة إلى القوة البدنية التي يملكها ناهيك عن العمل الجماعي الكبير وهو ما يسمح لخط الهجوم بخلق العديد من الفرص، عكس إسلام سليماني الذي يعتبر مهاجم المنطقة بامتياز.

وسيكون هداف السد أبرز مرشح لقيادة هجوم الخضر، خاصة مع تلميحات بلماضي بالاعتماد على غويري كجناح أيسر، حيث سيكون في منافسة مباشرة مع الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري إسلام سليماني، غير أن المعطيات تميل لصالح بونجاح، بالنظر إلى قيمة اللاعبين المتواجدين في وسط الميدان، والتي تعتمد على السرعة في التمرير، وهو ما يتميز به على سليماني، بالإضافة إلى قوته البدنية خاصة في أدغال إفريقيا، حيث كان سما على أبرز المدافعين في القارة السمراء، دون إغفال النقطة المهمة في فلسفة بلماضي، التي تعتمد على التحول السريع من الحالة الهجومية إلى الحالة الدفاعية، وهو ما يبرز فيه بونجاح من خلال عودته لمساعدة الدفاع والضغط الدائم على الخصم في منطقته، وهو الأمر الذي سيكل نقطة فارقة في اختيارات جمال بلماضي.

ومن المنتظر أن يكون بونجاح احتياطيا في لقاء الغد أمام الموزمبيق، بعدما شارك في اللقاء الأول كأساسي، حيث سيكون سليماني أقرب للتواجد في مقدمة هجوم الخضر، بعد تصريحات جمال بلماضي سابقا حول التغييرات الكثيرة المرتقبة في تشكيلة الخضر بين اللقاءين بسبب ضيق الوقت، والسفرية الشاقة التي قام بها زملاء بلماضي، مباشرة عقب مواجهة الصومال الخميس الماضي.