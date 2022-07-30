بونجاح يضرب بقوة خلال مرحلة التحضيرات في انتظار التأكيد في البطولة القطرية

استعاد حسه التهديفي وأصبح الخيار الأول لمدربه الإسباني

استعاد مهاجم المنتخب الوطني، بغداد بونجاح، نجاعته أمام الشباك خلال مرحلة تحضيرات بداية الموسم الجديد، بعدما تمكن من البصم على ثلاثة أهداف خلال أربع مباريات ودية تحضيرية مع نادي السد القطري.

وأكد بونجاح على جاهزيته لتقديم بداية موسم قوية بداية من يوم الاثنين القادم، الفاتح من أوت، الذي سيكون الموعد الرسمي لقص شريط بداية الموسم الكروي 2022/2023 بقطر. وتمكن مهاجم الخضر من استرجاع الثقة في النفس خلال مرحلة تحضيرات الموسم الجديد، بـتألقه في المباريات الودية الإعدادية، وذلك بعد النهاية الصعبة التي أثرت على مشواره سلبيا الموسم الماضي، لما دخل في مرحلة فراغ، إثر عزوفه عن تسجيل الأهداف، وهو ما تسببت له في متاعب مع مدربه السابق خافي غارسيا. هذا الأخير، وضعه بدكة الاحتياط في الجولات الأخيرة من عمر البطولة القطرية، وكذلك في مباريات مسابقة رابطة أبطال آسيا. كما أثرت تلك الوضعية على مكانته في المنتخب الوطني وأبعدته مؤقتا من حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي استغنى عن خدماته انطلاقا من المبارتين الفاصلتين أمام منتخب الكاميرون في شهر مارس الماضي .

ونجح بونجاح بفضل قوته الذهنية في الخروج من المستنقع المظلم الذي سقط فيه قبل أشهر، وأصبح الخيار الأول للمدرب الجديد لنادي السد القطري، وهو الإسباني خوان مانويل. هذا الأخير وضع ثقته العمياء في مهاجمه الجزائري خلال المرحلة التحضيرية، وبرهن له عن القيمة الكبيرة التي يحظى بها في مخطط لعبه. وبدوره، فإن نجم الخضر لم يخيب ظنه وأثبت له صحة خياراته الفنية، في انتظار التأكيد على ذلك في المباريات الرسمية القادمة.