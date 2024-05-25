بونجاح يضع حدا للإشاعات ويحسم وجهته المقبلة

يفاضل بين فريقين سعوديين

كشف الدولي الجزائري بغداد بونجاح عن موعد الإعلان عن ترسيم انتقاله إلى أحد الأندية السعودية التي طلبت خدماته، مغلقا بذلك الباب في وجه الإشاعات التي ربطته ببعض الأندية الجزائرية خلال الفترة المقبلة، مباشرة بعد نهاية تجربته مع نادي السد القطري.

وقال بغداد بونجاح لدى استضافته في مقر قناة “الكأس” رفقة زملائه في السد القطري: “السنوات كانت جميلة مع السد القطري، مستحيل أنسى مشواري مع النادي، من جانبي سعيد بالتتويج والصورة الجميلة التي قدمناها للنادي التي تعتبر ثقافة خاصة بالنسبة له”.

كما أضاف مهاجم الخضر: “هذا الأسبوع سأكشف وجهتي المستقبلية، سألعب لصالح فريق من بين فريقين في نفس الترتيب تقريبا، كنت أتوقع البقاء في النادي، لكن أحببت تغيير الأجواء واختيار دوري جديد، أشكر السد الذي أعطاني فرصة اللعب للمنتخب الجزائري”.

وختم ابن مدينة وهران: ”عندي فريقين في الدوري السعودي، وسأقرر، ستكون مفاجأة، وأنا لم أفاوض نادي الغرافة السعودي”.

وكان “السفاح” كما يحلو لعشاق النادي القطري بمناداته، قد فتح الباب للعديد من الإشاعات، على غرار إلتحاقه ببطل الجزائر هذا الموسم مولودية العاصمة، حيث ربطت العديد من وسائل الإعلام علاقته بنجم الفريق يوسف بلايلي، ورغبة الثنائي الدائمة للتواجد في فريق واحد، غير أن تصريحاته الأخيرة، أغلقت الباب أمام كل الإشاعات التي رسمته في الدوري الجزائري.

يذكر، أن بونجاح تلقى عروض رسمية من بعض الفرق على غرار الشباب السعودي، والأهلي المصري بالإضافة إلى الترجي التونسي ومولودية الجزائر، غير أن العرض السعودي كان الأضخم، بين كل العروض، مما يجعله الأقرب لنادي الشباب مقارنة بالفرق الأخرى في الدوري القطري وخارجه.