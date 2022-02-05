بونجاح يعجز عن فكّ لغز التهديف في المباراة الـ 13 على التوالي

تمدّد مساء السبت “صيام” اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح عن التهديف، إلى فترة شهرَين وأربعة أيّام، أو 13 مباراة بِعبارة أخرى.

وكانت آخر مرّة زار فيها المهاجم بونجاح الشباك، تُشير إلى تاريخ الفاتح من ديسمبر الماضي، حينما أمضى ثنائية لِمصلحة المنتخب الوطني المحلّي في مرمى فريق السودان، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة كأس العرب، نسخة قطر 2021.

وبعدها شارك بونجاح في 13 مباراة، دون أن يتمكّن من استعادة حاسّة التهديف (5 مع المنتخب المحلّي، و4 مع منتخب الأكابر، و4 مع نادي السد).

وفاز فريق السد مساء السبت بِنتيجة ثقيلة (1-5) على المضيف نادي الغرافة، بِرسم الجولة الـ 17 من عمر البطولة القطرية.

وشارك بونجاح أساسيا مع فريقه السد، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 81، تاركا زملاءه متقدّمين في النتيجة بـ (1-3).

وفي الطرف المقابل، شارك المدافع الدولي الجزائري مهدي تاهرت كامل أطوار مواجهة نادي السد، بِزيّ فريقه الغرافة.

وطرد الحكم اللاعب أكرم عفيف مهاجم فريق السد، في الدقيقة الـ 13.

وبات فريق السد بعد هذا الانتصار العريض، يجمع 43 نقطة في الريادة، متقدّما عن المطارد نادي الدحيل بِفارق 10 نقاط. ويحوز فريق الغرافة 26 نقطة في الرّتبة الـ 4.

وإذا كان فريق الغرافة لعب كلّ لقاءات البطولة القطرية، فإن نادي السد تنقصه مقابلتان متأخّرتان، نظير مواجهة واحدة لِفريق الدحيل.