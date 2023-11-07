-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بونجاح يعلّق على الهزيمة أمام الفيصلي الأردني

عمر سلامي
  • 352
  • 0
بونجاح يعلّق على الهزيمة أمام الفيصلي الأردني
ح.م
بغداد بونجاح

قال الدولي الجزائري بغداد بونجاح، إن ناديه السد القطري لم يقدم المستوى المطلوب، أمام الفيصلي الأردني، الذي استغل الفرص التي أتيحت له.
وانهزم السد القطري أمام مضيفه الفيصلي الأردني، أمسية الاثنين، بثنائية نظيفة، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وأكد بونجاح في تصريحات للموقع الرسمي لنادي السد، قائلا: “الفريق لم يكن في يومه، ولم نقدم المستوى المطلوب منا خلال المباراة عكس الفيصلي الذي نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له وسجل هدفي الفوز”.

وأضاف: “الفيصلي كانوا أفضل منا، لعبوا بروح وحققوا الفوز، ونحن نشعر بخيبة أمل كبيرة بالخسارة، نتحمل المسؤولية ونعتذر لجماهيرنا”.
وتابع: “لم نتوقع النتيجة، ربما الفوز بستة أهداف في الدوحة لم يجعلنا في كامل تركيزنا، لذلك لم نتمكن من الفوز، ورغم صعوبة المهمة لدينا فرص سنلعب عليها”.

وبعد الهزيمة أصبح السد القطري في المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط خلف الشارقة الإماراتي المتصدر برصيد 8 نقاط وناساف كارشي الأوزبكي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: مورينيو يُهنّئ عوّار وخطآن فادحان من توبة

بِالفيديو: مورينيو يُهنّئ عوّار وخطآن فادحان من توبة

“الكاف” يحدد تاريخ 24 ديسمبر لإرسال قوائم المنتخبات المشاركة في “الكان”

“الكاف” يحدد تاريخ 24 ديسمبر لإرسال قوائم المنتخبات المشاركة في “الكان”

بالفيديو.. رونالدو يتألق بهدف صاروخي في شباك الخليج

بالفيديو.. رونالدو يتألق بهدف صاروخي في شباك الخليج

الرباعة الجزائرية سميرة قريوة تتأهل إلى الألعاب البرالمبية باريس 2024

الرباعة الجزائرية سميرة قريوة تتأهل إلى الألعاب البرالمبية باريس 2024

المنتخب الجزائري لكرة اليد يختتم تربصه بفوز جديد أمام السعودية

المنتخب الجزائري لكرة اليد يختتم تربصه بفوز جديد أمام السعودية

بِالفيديو والصّورة: عمّورة يُصاب بعد أداءٍ خرافيٍّ

بِالفيديو والصّورة: عمّورة يُصاب بعد أداءٍ خرافيٍّ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد