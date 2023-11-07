بونجاح يعلّق على الهزيمة أمام الفيصلي الأردني

قال الدولي الجزائري بغداد بونجاح، إن ناديه السد القطري لم يقدم المستوى المطلوب، أمام الفيصلي الأردني، الذي استغل الفرص التي أتيحت له.

وانهزم السد القطري أمام مضيفه الفيصلي الأردني، أمسية الاثنين، بثنائية نظيفة، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وأكد بونجاح في تصريحات للموقع الرسمي لنادي السد، قائلا: “الفريق لم يكن في يومه، ولم نقدم المستوى المطلوب منا خلال المباراة عكس الفيصلي الذي نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له وسجل هدفي الفوز”.

وأضاف: “الفيصلي كانوا أفضل منا، لعبوا بروح وحققوا الفوز، ونحن نشعر بخيبة أمل كبيرة بالخسارة، نتحمل المسؤولية ونعتذر لجماهيرنا”.

وتابع: “لم نتوقع النتيجة، ربما الفوز بستة أهداف في الدوحة لم يجعلنا في كامل تركيزنا، لذلك لم نتمكن من الفوز، ورغم صعوبة المهمة لدينا فرص سنلعب عليها”.

وبعد الهزيمة أصبح السد القطري في المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط خلف الشارقة الإماراتي المتصدر برصيد 8 نقاط وناساف كارشي الأوزبكي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط.