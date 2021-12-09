بونجاح يعود إلى صفوف المنتخب المحلّي

عاد اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الخميس، إلى أجواء التدريبات في صفوف المنتخب الوطني المحلّي.

وشارك المهاجم بونجاح مع زملائه من المنتخب الوطني المحلي، في الحصة المرانية التي أُقيمت فعّالياتها بِقطر. كما تُظهره الصورتان المُدرجتان.

وكان بونجاح قد تعرّض لِإصابة خطيرة على مستوى الرّأس، خلال مواجهة المنتخب الوطني المحلّي ومنافسه المصري مساء الثلاثاء الماضي. وبعد فحوصات طبّية مُعمّقة، تبيّن أنه لا خوف على “القنّاص” الجزائري.

ويستعدّ بغداد بونجاح والمنتخب الوطني المحلّي لِمواجهة المغرب مساء السبت المقبل، في إطار الدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس العرب، نسخة قطر 2021.