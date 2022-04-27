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رياضة

بونجاح يعود لكن بعد الإقصاء

علي بهلولي
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بونجاح يعود لكن بعد الإقصاء

عاد اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح سهرة الأربعاء، إلى أجواء المنافسات الرّسمية مع فريقه السد القطري.

وشارك المهاجم بونجاح أساسيا مع فريقه السد في مواجهة نادي الفيصلي السعودي، بِرسم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال آسيا.

وكان التقني الإسباني خافي غارسيا مدرب فريق السد، قد أبعد لاعبه بونجاح عن مقابلات الجولات الثلاث الماضية، لِأسباب فنية.

وتراجع المدرب غارسيا عن هذا القرار، لكن بعد أن أُقصي فريقه السد من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال آسيا. ذلك أن مواجهة الفيصلي السعودي اكتست طابعا “شكليا” لِمُمثّل الكرة القطرية.

واستُبدل بونجاح في الدقيقة الـ 73، تاركا فريقه السد مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر، وهي الحصيلة النهائية للمباراة.

وفي لقاء آخر عن الفوج الخامس ذاته، تعادل فريق نسف قرشي من أوزباكستان بِنتيجة (2-2) مع نادي الوحدات الأردني.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية على النّحو التالي:

1- الفيصلي السعودي 9ن

2- نسف قرشي من أوزباكستان 9ن

3- السد القطري 7ن

4- الوحدات الأردني 6ن

وهكذا تأهّل ناديا الفيصلي السعودي ونسف قرشي من أوزباكستان لِثمن نهائي رابطة أبطال آسيا، بينما أُقصي فريقا السد القطري والوحدات الأردني.

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