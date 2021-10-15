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رياضة

بونجاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري القطري

سليم.ع
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بونجاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري القطري

نال الدولي الجزائري بغداد بونجاح، جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في دوري نجوم قطر، نظير تألقه مع ناديه السد.

ولعب بونجاح أربعة لقاءات في شهر سبتمبر، تمكن خلالها من تسجيل أربعة أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

كما توّج مدرب السد القطري تشافي هارنانديز بجائزة أحسن مدرب لشهر سبتمبر في الدوري القطري، بعد قيادة ناديه للفوز في أربعة لقاءات لعبها، تمكن خلالها “الزعيم” من تسجيل 16هدفا.

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