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رياضة

بونجاح يقود فريقه الشمال لفوز مهم أمام الريان

ع. ع
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بونجاح يقود فريقه الشمال لفوز مهم أمام الريان

قاد الدولي الجزائري بغداد بونجاح، فريقه نادي الشمال القطري، لتحقيق فوز مهم في اللحظات الأخيرة من المباراة، أمام مستضيفه نادي الريان، بنتيجة (2-1)، بعد تقديمه تمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 90+7، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة القطرية لكرة القدم.

وتألق الدولي الجزائري بتقديم تمريرة حاسمة لأحد زملائه الذي سجل هدف الفوز لنادي الشمال، في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع.

وكان نادي الشمال الذي انتقل إليه بونجاح في بداية الميركاتو الصيفي الماضي قادما من السد، متأخرا في النتيجة بهدف دون رد منذ نهاية الشوط الأول.

ورفع بونجاح رصيده إلى أربع تمريرات حاسمة خلال عشر مباريات لعبها مع فريقه هذا الموسم، إضافة إلى عشرة أهداف.

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