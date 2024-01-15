بونجاح يلتحق بِماجر وبلومي

التحق اللاعب الدولي بغداد بونجاح سهرة الإثنين، بِأسطورتَي الكرة الجزائرية رابح ماجر والأخضر بلومي.

وبِهزّه الشباك الأنغولية، رفع مهاجم نادي السد القطري غلّته إلى 28 هدفا بِزيّ المنتخب الوطني الجزائري. وهي الحصيلة ذاتها التي يملكها اللاعبان المُتقاعدان ماجر بلومي.

وبات بونجاح يشغل المركز الرابع رفقة ماجر وبلومي، في لائحة هدّافي “الخضر”. التي يتصدّرها إسلام سليماني بِمجموع 45 هدفا، ويتموقع عبد الحفيظ تاسفاوت ثانيا بِرصيد 36 هدفا، ويشغل رياض محرز المركز الثالث بِحصيلة 31 هدفا.

ويُمكن لِبغداد بونجاح تعزيز رصيده لاحقا، على الأقلّ في مُواجهتَي بوركينا فاسو وموريتانيا، لِحساب آخر جولتَين من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

أمّا صانع الألعاب يوسف بلايلي الذي وزّع كرة الهدف لِبونجاح، فقد ارتفعت حصيلته إلى 19 تمريرة حاسمة، بِألوان المنتخب الوطني.