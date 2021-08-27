بونجاح يمارس هوايته المفضلة قبل الالتحاق بتربص “الخضر”

يواصل الدولي الجزائري بغداد بونجاح ممارسة هويته المفضلة، المتمثلة في زيارة شباك المنافسين، بعدما تمكن من تسجيل الهدف الثاني للسد القطري في المباراة الودية أمام فريق لوسيل.

وشارك بونجاح أساسيا في المباراة التحضيرية أمام فريق لوسيل، التي لعبت بأربعة أشواط، على الملعب الفرعي لنادي السد، وهي المواجهة التي حسمها “الزعيم” لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وسجل الهدف الأول للسد، عبد الله اليزيدي في بداية الشوط الثالث، وأضاف بغداد بونجاح الهدف الثاني في منتصف الشوط الرابع، قبل أن يقلص فريق لوسيل النتيجة.

وأبان بونجاح عن جاهزية تامة، في اللقاءات الودية التي خاضها خلال فترة التحضيرات مع ناديه سواء في تربص برشلونة، أو الاستعدادات الجارية في قطر، وهو ما يصب في صالح المنتخب الوطني، أياما فقط قبل دخول معترك تصفيات المونديال.