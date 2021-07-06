بونجاح ينال جائزة الهداف ويتنافس على جائزة أفضل لاعب

البطولة القطرية لموسم 2020-2021:

نال اللاعب الدولي الجزائري لنادي السد، بغداد بونجاح، جائزة “منصور مفتاح” لأحسن هداف في دوري نجوم قطر لكرة القدم، للموسم المنقضي 2020-2021، برصيد 21 هدفا، كما اختير ضمن قائمة المرشحين للتنافس على جائزة أفضل لاعب، وفق ما أعلنه اليوم الاثنين، الاتحاد القطري لكرة القدم.

ويتنافس بونجاح مهاجم نادي السد على جائزة أفضل لاعب، مع زميله الإسباني سانتي كازورلا، و البرازيلي ايدملسون جونيور (نادي الدحيل).

وساهم المهاجم الدولي الجزائري، الملقب بـ”السفاح” في تتويج نادي السد بلقب البطولة بفضل تصدره قائمة الهدافين برصيد 21 هدفا، لينصب ابن مدينة وهران نفسه نجما في تشكيلة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، حيث لم ينهزم “الزعيم” خلال 22 مقابلة (19 فوزا و3 تعادلات)، ليحصد درع بطولة قطر 15 في تاريخه منذ تأسيسه سنة 1969 واللقب 75 في كل المنافسات.

كما سيتنافس أسطورة نادي برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز (نادي السد)، على جائزة أفضل مدرب، مع يونس علي (نادي قطر)، و نيبويشا يوفوفيتش (النادي الأهلي)، حسبا المصدر ذاته.

واعتمدت قوائم المرشحين النهائية لجوائز الأفضل للموسم الرياضي 2020-2021، بعد اجتماع مجلس أمناء جائزة الاتحاد القطري لكرة القدم، وتقرر عدم تنظيم حفل تسليم الجوائز للفارزين بسبب جائحة كورونا، حيث سستم إعلان النتائج النهائية بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات على الموقع الرسمي للاتحادية القطرية.