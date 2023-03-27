بونجاح ينتفض ويُعادل رقم مناد

سجّل اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح عودة مُوفّقة، وأهدى إلى “الخضر” بطاقة التأهّل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

ومنح المهاجم بونجاح “مُحاربي الصّحراء” مساء الإثنين ما كانوا سيبحثون عنه: فوزا بِهدف لِصفر – على الأقلّ – وافتكاك بطاقة حضور “العرس” الكروي لِبلاد ساحل العاج.

ونجح بونجاح الخميس الماضي في صنع هدف التعادل للمنتخب الوطني أمام النيجر، بعد أن ضغط على لاعب المنافس عبد الرحيم بونكانو، وجعله يهزّ شباك فريقه الوطني بِالخطأ. ثم وقّع الهدف الوحيد والثمين في مرمى النيجر خلال مواجهة العودة بِتونس.

ويُشير تاريخ الـ 12 من أكتوبر 2021 إلى موعد آخر هدف سجّله بونجاح لِمصلحة “الخضر” (قرابة سنة ونصف السنة)، ثمّ مرّ بِفترة فراغ، أجبرت الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي على الاستغناء عن خدمات مهاجم نادي السد القطري، عقب اختتام فعّاليات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون.

ولا نحتسب هنا هدف بونجاح أمام السودان في ديسمبر 2021، خلال تظاهرة كأس العرب بِقطر، لِأنه أمضاه بِألوان الفريق الوطني المحلّي، الذي كان يُشرف عليه التقني مجيد بوقرة، وليس صنف الأكابر بِقيادة بلماضي.

ومن شأن هذه الاستفاقة والعودة القوية أن تُثبّت بونجاح (31 سنة) سلاحا هجوميا فتّاكا، في تكتيك بلماضي خلال الاستحقاقات المقبلة.

وبات بغداد بونجاح وقد سجّل 25 هدفا بِزيّ “مُحاربي الصّحراء”، معادلا رقم النّجم السابق وهدّاف “كان” 1990 جمال مناد، مُتموقعَين في المركز السادس ضمن لائحة هدّافي المنتخب الوطني بعد: إسلام سليماني (41)، وعبد الحفيظ تاسفاوت (36)، ورياض محرز (29)، والأخضر بلومي رفقة رابح ماجر (28 لِكلَيهما).