بونجاح ينتقل إلى هذا النّادي

انتقل اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح، السبت، وبِصفة رسمية إلى فريق آخر.

وكان المهاجم بونجاح (32 سنة) يرتدي زيّ نادي السد القطري، منذ صيف 2015.

وأعلنت إدارة نادي الشمال القطري عن انتداب بونجاح، دون تقديم توضيحات على غرار مدّة العقد.

وجاء في بيان إدارة نادي الشمال: “أعلن السيد إبراهيم عبد الله السادة رئيس نادي الشمال التعاقد رسميا مع اللاعب بغداد بونجاح نجم المنتخب الجزائري وهداف نادي السد السابق، وذلك للانضمام لصفوف فريق الكرة بنادينا اعتبارا من الموسم المقبل، في صفقة من العيار الثقيل لما يمتلكه بونجاح من إمكانيات فنية هائلة يعرفها عنه الجميع، بجانب خبراته الكبيرة التي من شانها أن تفيد الشمال في المرحلة المقبلة”.

وفي بطولة قطر للموسم المُنقضي، تموقع فريق الشمال في الرّتبة التاسعة.

ويضمّ فريق الشمال القطري في صفوفه المهاجم الجزائري الشاب (20 سنة) ولاعب أواسط “الخضر” محمد رفيق عمر، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2028. بعد أن كان يرتدي زيّ نادي البارادو.