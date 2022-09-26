بونجاح يواصل التألق في الملاعب القطرية

وجه رسالة قوية لبلماضي

واصل المهاجم الجزائري، بغداد بونجاح، بريقه في الملاعب القطرية خلال هذا الموسم، برفع عداد أهدافه إلى الأربعة أهداف في مختلف المسابقات بعد أن تمكن، يوم الأحد، من تسجيل أول أهداف فريقه السد في مرمى الوكرة في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس “أوريدو” القطرية لكرة القدم، والتي انتهت نتيجتها بفوز الزعيم بثلاثية نظيفة .

ويكون بونجاح بهذا الهدف الرائع بعث رسالة قوية للناخب الوطني، جمال بلماضي، الذي استغنى عن خدماته منذ شهر مارس الماضي، ولم يقم بإعادته إلى المنتخب الوطني رغم عودته إلى مستواه القوي في بداية هذا الموسم في البطولة القطرية، مفضلا عليه لاعب نادي نيس الفرنسي أندي ديلور، هذا الأخير سبق له إدارة ظهره للخضر العام الماضي عندما طلب إعفاءه من مباريات المنتخب الوطني لسنة كاملة من أجل التفرغ فقط والتركيز على ناديه .