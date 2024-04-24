بونجاح يُحرز لقب البطولة القطرية

أحرز اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الأربعاء، لقب بطولة قطر بِزيّ نادي السد.

وتغلّب فريق السد بِرُباعية نظيفة على المُضيّف نادي الشمال، لِحساب الجولة الـ 21 من عمر البطولة القطرية.

ودخل المهاجم بونجاح إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 68، وحينها كان فريقه السد متقدّما في النتيجة بِثُنائية نظيفة.

وبات فريق السد يجمع 49 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن الوصيف نادي الريان بِفارق 5 نقاط، قبل جولة واحدة فقط عن إسدال ستار البطولة القطرية. ويشغل نادي الشمال الرّتبة الـ 9 بِمجموع 22 نقطة.

ومنح هذا الترتيب فريق السد لقب بطولة قطر، نسخة 2023-2024.

وترك بونجاح بصمة قوية في هذا التتويج، ذلك أنه شارك في 19 مباراة من أصل 21 مواجهة، وسجّل 8 أهداف، كما وزّع 4 تمريرات حاسمة.

وتموقع بونجاح ثانيا في لائحة هدّافي فريق السد، بعد زميله أكرم عفيف صاحب الصّدارة.

وزيّن بغداد بونجاح رفوف خزانته بِاللقب الرابع لِبطولة قطر، بعد تتويجات 2019 و2021 و2022. بينما ارتفع رصيد فريق السد إلى 17 لقبا للبطولة القطرية.

وفي الطرف المقابل، شارك المهاجم الجزائري رفيق عمر أساسيا، بِزيّ نادي الشمال.

وشهدت المباراة طرد لاعب من فريق السد، ولاعبَين من نادي الشمال.