بونجاح يُدفع لِترك السد القطري والنصر السعودي يُريده

استمرّ التقني الإسباني خافي غارسيا مدرب فريق السد القطري مساء الثلاثاء، في إبعاد لاعبه الدولي الجزائري بغداد بونجاح.

وخسر فريق السد القطري بِنتيجة (1-3) أمام نادي الوحدات الأردني، بِرسم الجولة الرابعة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال آسيا.

وخلت قائمة فريق السد في هذه المواجهة من اسم بونجاح، مثلما كان الشأن في مقابلتَي الناديَين في الجولة الثالثة.

ويبدو أن بغداد بونجاح يُدفع دفعا لِترك فريق السد، خاصة وأن المنافسات القطرية انتهت في الأيّام القليلة الماضية.

ويرتبط المهاجم بغداد بونجاح (30 سنة) مع نادي السد القطري بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

وتتحدّث آخر تقارير الصحافة السعودية، عن رغبة إدارة النادي المحليّ النصر، في انتداب بغداد بونجاح.