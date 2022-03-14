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رياضة

بونجاح يُسجّل ويُقصى ونجل ماجر يتأهّل وهو في الدكّة!

علي بهلولي
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بونجاح يُسجّل ويُقصى ونجل ماجر يتأهّل وهو في الدكّة!
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بونجاح بعد تتويجه مع فريق السد بِكأس أمير قطر في طبعة 2021

ودّع اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح وفريقه السد مساء الإثنين، سباق كأس أمير قطر. نظير تأهّل لطفي ماجر نجل أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر إلى النهائي.

وخسر فريق السد بِنتيجة (2-3) أمام نادي الدحيل، بِرسم نصف نهائي كأس أمير قطر.

وشارك المهاجم بغداد بونجاح أساسيا مع فريقه السد، وخاض كامل أطوار هذه المباراة. وبِالمقابل، تابع متوسط الميدان لطفي ماجر اللّقاء، من دكّة بدلاء ناديه الدحيل.

وسجّل بغداد بونجاح الهدف الثاني لِفريقه السد، في الدقيقة الـ 90.

وطرد الحكم اللاعب بيدرو ميغيل كوريا مدافع فريق السد في الدقيقة الـ 71، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين. وحينها كان نادي الدحيل متقدّما في النتيجة بـ (1-2).

وكان بونجاح وفريقه السد – للذكر – قد أحرزا كأس أمير قطر في النسختَين الماضيتَين.

وبعد هذه المباراة، سيعود بغداد بونجاح إلى الجزائر، حيث تنتظره مع المنتخب الوطني مقابلتان قويّتان ضد الكاميرون، في الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي. بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم.

أمّا لطفي ماجر فسيخوض مع فريقه الدحيل في تاريخ لاحق، نهائي كأس أمير قطر، ضد نادي الغرافة، ومواطنَيه المدافع مهدي تاهرت ومتوسط الميدان الهجومي سفيان هني.

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