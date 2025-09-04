بونجاح يُطارد سليماني وتاسفاوت

طارد المهاجم بغداد بونجاح مساء الخميس، هدّافَي المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم، بِهزّه الشباك البوتسوانية مرّتَين.

وبات بونجاح يملك رصيد 34 هدفا، مرتقيا إلى المركز الثالث في لائحة هدّافي “الخضر”. التي يتصدّرها إسلام سليماني بِحصيلة 45 هدفا، ويأتي خلفه عبد الحفيظ تاسفاوت بِرصيد 36 هدفا.

ويُمكن لِبونجاح رفع غلّته في المواجهات المقبلة لـ “محاربي الصحراء”، والبداية أمام غينيا كوناكري الإثنين المقبل. كما يستطيع ابن وهران تحطيم رقم سليماني، في ظلّ غياب اللاعب الأخير، إن لم يكن قد اعتزل ممارسة كرة القدم (على مستوى المنتخب وليس الأندية).

من جهته، عزّز المهاجم محمد الأمين عمورة حصيلته بِتسجيله الهدف الأول في مرمى بوتسوانا. وبات يملك رصيد 14 هدفا، ملتحقا بِالأسطورة حسان لاماس (رحمه الله).