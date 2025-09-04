-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بونجاح يُطارد سليماني وتاسفاوت

علي بهلولي
  • 379
  • 0
بونجاح يُطارد سليماني وتاسفاوت

طارد المهاجم بغداد بونجاح مساء الخميس، هدّافَي المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم، بِهزّه الشباك البوتسوانية مرّتَين.

وبات بونجاح يملك رصيد 34 هدفا، مرتقيا إلى المركز الثالث في لائحة هدّافي “الخضر”. التي يتصدّرها إسلام سليماني بِحصيلة 45 هدفا، ويأتي خلفه عبد الحفيظ تاسفاوت بِرصيد 36 هدفا.

ويُمكن لِبونجاح رفع غلّته في المواجهات المقبلة لـ “محاربي الصحراء”، والبداية أمام غينيا كوناكري الإثنين المقبل. كما يستطيع ابن وهران تحطيم رقم سليماني، في ظلّ غياب اللاعب الأخير، إن لم يكن قد اعتزل ممارسة كرة القدم (على مستوى المنتخب وليس الأندية).

من جهته، عزّز المهاجم محمد الأمين عمورة حصيلته بِتسجيله الهدف الأول في مرمى بوتسوانا. وبات يملك رصيد 14 هدفا، ملتحقا بِالأسطورة حسان لاماس (رحمه الله).

مقالات ذات صلة
هذا ما قاله اللاعبون على هامش مران ملعب تيزي وزو

هذا ما قاله اللاعبون على هامش مران ملعب تيزي وزو

التشكيلة الأساسية واضحة وبيتكوفيتش يستفيد من كل أسلحة المنتخب

التشكيلة الأساسية واضحة وبيتكوفيتش يستفيد من كل أسلحة المنتخب

بالصور.. جولة خفيفة للاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة بوتسوانا

بالصور.. جولة خفيفة للاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة بوتسوانا

أواسط “الخضر” في تربص تحضيري بمركز فوكة

أواسط “الخضر” في تربص تحضيري بمركز فوكة

حجام يغيب عن مواجهة بوتسوانا

حجام يغيب عن مواجهة بوتسوانا

هذه ما ينتظر “الخضر” لحسم التأهل والتواجد في المونديال

هذه ما ينتظر “الخضر” لحسم التأهل والتواجد في المونديال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد