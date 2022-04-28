بونجاح يُعالج “تعاسته” الكروية بِأداء مناسك العمرة

أدّى اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مناسك العمرة بِالبقاع المقدّسة، في شهر رمضان الفضيل.

واستغلّ بغداد بونجاح وجود فريقه السد القطري بِمدينة الدمام السعودية، لِتأدية مناسك العمرة.

وخاض فريق السد القطري بِمدينة الدمام السعودية طوال شهر أفريل الحالي، ستّ مقابلات بِرسم دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال آسيا.

ويمرّ بغداد بونجاح هذه الأيّام بِفترة عصيبة، بعد عروض باهتة في كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، وفقدان منصبه الدولي مع “محاربي الصّحراء”، وأيضا مركزه الأساسي في نادي السد القطري، ودخوله في خلافات حادّة مع مدربه خافي غارسيا.