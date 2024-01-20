بونجاح يُنقذ “الخضر” من فخّ الخسارة

أفلت المنتخب الوطني الجزائري مساء السبت من فخّ الخسارة، وتعادل بِهدفَين لِمثلَيهما أمام منافسه البوركينابي.

وتندرج هذه المباراة التي احتضن أطوارها ملعب “السّلام” بِمدينة بواكي الإيفوارية، ضمن إطار الجولة الثانية وقبل الأخيرة من دور المجموعات. وأدارها حكم السّاحة أبونجيل توم من جنوب إفريقيا.

وأبدع المهاجم بغداد بونجاح في معادلة كفّة النتيجة على مرّتَين، مُنقذا “الخضر” من وضعية كادت تكون مُعقّدة.

وتميّز الشوط الأوّل بِسيطرة نسبية لِرجال النّاخب الوطني جمال بلماضي، مع إهدارهم لِفرص تهديفية، خاصة بِواسطة متوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي وبونجاح. قبل قدوم “الورم” الذي طالما عانى منه “مُحاربو الصّحراء” والأمر يتعلّق بِسوء التحكيم، لمّا احْتُسب هدف بوركينابي مُثير للجدل في الوقت بدل الضّائع، لِتتعقّد أمور الجزائريين.

وفي الشوط الثاني، أدخل بلماضي المهاجم محمد الأمين عمورة تعويضا لِصانع الألعاب سفيان فغولي، فبدا وأن المنتخب الوطني تنفّس قليلا، بِدليل أنه بعد ستّ دقائق فقط، تمكّن بونجاح من معادلة كفّة النتيجة بِهدف ثمين.

ولكن التحكيم المُستفزّ للجزائريين عاد مُجدّدا، ومنح منتخب “الخيول” ركلة جزاء، أتى منها الهدف الثاني في الدقيقة الـ 71. عِلما أن تقنية الفيديو كانت غائبة تماما بِخصوص لقطات تهمّ المنتخب الوطني في مباراة أنغولا.

ولم يستسلم “مُحاربو الصّحراء”، وراحوا يضغطون، حتّى جاء الفرج مرّة أخرى بِواسطة بونجاح، الذي عادل النتيجة بِهدفَين لِمثلَيهما في الوقت بدل الضّائع (90+5).

وفي لقاء آخر عن الفوج الرابع، تُجرى وقائعه مساء السبت انطلاقا من الساعة السادسة مساءً بِالتوقيت الجزائري، تتبارى أنغولا مع منتخب موريتانيا.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- بوركينا فاسو 4ن

2- الجزائر 2ن

3- أنغولا 1ن (ناقص مقابلة)

4- موريتانيا 0ن (ناقص مقابلة)

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج للدور ثمن النّهائي، ويُمكن لِصاحب المركز الثالث أن يلحق بهما، إذا حاز أفضل رتبة ثالثة، والتي تُمنح لِأربعة منتخبات من أصل ستّة فرق.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة الثلاثاء المقبل، يُواجه المنتخب الوطني مُنافسه الموريتاني، وتتبارى بوركينا فاسو مع الفريق الأنغولي.

وتُنظَّم المقابلتان في توقيت واحد (التاسعة ليلا بِالتوقيت الجزائري)، مع إقامة مباراة “الخضر” بِملعب “السّلام”، واللقاء الآخر بِميدان “شارل كونان باني” الذي يقع في العاصمة ياموسوكرو.